ROMA M5S | PIAZZA LORENZINI SIA AREA VERDE E NON COLATA DI CEMENTO

“Il progetto dell’assessora Alfonsi perAugustova rivisto e discusso con i residenti. L’amministrazione vorrebbe trasformare lacon unadi, o meglio di compattato, con tanto di dehors”.Così Daniele Diaco, consigliere M5S in Assemblea Capitolina, e il consigliere M5S in Municipio XI Luca Ernesto Mellina.“Ma ciò di cui ha bisogno il quartiere è uno spazio sostenibile, ecologico, dove le alberature siano salvaguardate e i cittadini possano respirare al riparo dallo smog; non l’ennesimo ricettacolo di movida selvaggia e di disagio. Inoltre è vitale mantenere l’attuale mobilità della: Alfonsi vorrebbe dimezzare le corsie destinate alle autovetture, cosa che finirebbe solo col creare ingorghi e incrementare lo smog.Alfonsi parli con chi vive veramente il territorio: le confermeranno chedeve diventare un’totalmentee priva di ostacoli per la circolazione”.