Roma il retroscena di Ausilio | Frattesi chiesto dai giallorossi a gennaio

Archiviata la vittoria per 3-1 con il Porto, per laè già tempo di guardare avanti. Iproseguiranno il loro cammino in Europa League, con l’Athletic Bilbao che sarà l’avversaria agli ottavi di finale della competizione. Il focus si sposta ora nuovamente sul campionato, lì dove c’è da mettere nel mirino il 7° posto. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il Monza, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, con i brianzoli che tenteranno il tutto per tutto per riaprire il discorso salvezza.Dietro le quinte, però, rimane sempre attuale l’argomento calciomercato. A, infatti, il direttore tecnico Florent Ghisolfi avrebbe bussato all’Inter per riportare tra le fila della Lupa Davide, un possibile colpo da 90 per il centrocampo.