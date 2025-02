Sololaroma.it - Roma, il possibile percorso fino alla finale di Europa League: occhio a Mourinho e United

L’dellafin qui è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. Dall’inatteso tonfo contro l’Elfsborg al pareggio all’ultimo respiro contro il Tottenham, passando per la sconfitta in trasferta contro l’AZ e il successo decisivo contro l’Eintracht Francoforte che ha assicurato ai giallorossi un posto nei playoff. Qui il Porto ha rappresentato un ostacolo insidioso, complice anche un arbitraggio discutibile nella gara d’andata, terminata sull’1-1. Ma all’Olimpico la squadra di Ranieri ha ribadito il proprio dominio casalingo, imponendosi per 3-2 e staccando il pass per gli ottavi di.Ora, però, è il momento di guardare avanti. Quale sarà ilcammino delladi, ilverso ladi BilbaoIl prossimo ostacolo sarà l’Athletic Bilbao, che i giallorossi affronteranno negli ottavi di