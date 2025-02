Sololaroma.it - Roma, il calendario dalla 27° alla 29°: Como alle 18:00 e non solo

Reducevittoria per 3-2 con il Porto, per laè già tempo di guardare al futuro. I giallorossi hanno centrato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, con una doppia prestazione quasi perfetta se non per qualche lacuna difensiva. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove c’è da avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno già iniziando a delineare i dettagli in vista della gara con il Monza, in programma lunedì 24 febbraio20:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sbagliare, per mettere sotto le luci dei riflettori i miglioramenti visti nella prima fase del 2025.Claudio Ranieri è ben consapevole che la sfida con i brianzoli non sia da sottovalutare, con le rivali per un posto in Europa che giocheranno prima della Lupa.