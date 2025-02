Roma e Galatasaray per vincere entrambi in Europa League stasera

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-20 13:37:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Alcune sopracciglia sono state sollevate quando Claudio Ranieri è stato trascinato fuori dalla pensione per prendersi cura dellaper la terza volta.Il 73enne è stato attirato dal divano dal pensiero di ripristinare la calma ai Giallorossi, che ha iniziato la stagione con Daniele de Rossi al comando prima di essere rimosso per Ivan Juric, che è durato solo 53 giorni al timone.Ranieri non ha ispirato una trasformazione immediata, ma lasembra aver trovato il loro passo nelle ultime settimane. Sono imbattuti in Serie A dal 15 dicembre e hanno vinto sei delle ultime nove partite per salire al nono posto nel tavolo.Le loro speranze europee dipendono dalla seconda tappa dei playoff delladicontro Porto nella capitale italiana.