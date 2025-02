Romadailynews.it - Roma: controlli in alloggi popolari a Colle Aurelio, 4 denunce e multe da 21 mila euro

Quattro italiani tra i 40 e i 60 anni sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili pubblici nel quartieredie sono stati multati con una somma di circa 21.000ciascuno.Questa azione è stata frutto deieffettuati dalla polizia locale neglidi via Giorgio Bo.I vigili urbani del gruppo Monteverde hanno individuato novenel Municipio XII dii cui proprietari erano deceduti, alcuni dei quali erano stati occupati illegittimamente.Le case recuperate sono state messe in sicurezza e allarmate in attesa di essere assegnate agli aventi diritto.(RED)