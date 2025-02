Romadailynews.it - Roma: controlli a Monterotondo, due spacciatori arrestati

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia diper il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel primo caso, un 21enne italiano è stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish e oltre 4.200 euro in contanti, mentre nel secondo caso, un 50enne è stato trovato con oltre 100 grammi di cocaina suddivisa in dosi.Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e i loro arresti sono stati convalidati dal Gip di Tivoli.