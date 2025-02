Sololaroma.it - Roma, Athletic Bilbao sullo sfondo: gli orari delle due sfide

Leggi su Sololaroma.it

In casasono ancora vividi i festeggiamenti per la vittoria per 3-2 sul Porto. I giallorossi hanno passato indenni i playoff, alla vigilia estremamente delicati e complicati contro un avversario di alto rango. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove il 7° posto sta diventando con il passaresettimane un obiettivo sempre più concreto. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il Monza, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sottovalutare, per compiere quello che risulterebbe l’ennesimo step dal punto di vista mentale.Tornando sull’Europa League, però, la Lupa è rimasta nella competizione ed ha scoperto il suo destino oggi 21 febbraio, grazie al sorteggio tenutosi a Nyon. L’avversario agli ottavi di finale sarà, infatti, l’, un cliente che potrebbe nascondere più di qualche insidia.