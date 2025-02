Romadailynews.it - Roma, aggredisce la madre e nasconde droga in casa: arrestato 45enne a Testaccio

Un uomo di 45 anni è statonel quartiere, a, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dellaconvivente e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento dei Carabinieri della Stazione diAventino è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo la richiesta di aiuto della donna, che ha segnalato l’aggressione da parte del figlio.Secondo quanto riferito dai militari, la vittima ha contattato il 112 mentre veniva picchiata, riferendo che l’uomo le stava tirando i capelli. Durante la telefonata, i Carabinieri hanno udito in diretta le urla e gli insulti rivolti alla, decidendo di intervenire immediatamente nell’abitazione di via G.B. Bodoni. Giunti sul posto, hanno fermato ilin flagranza di reato.Durante la perquisizione dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto 130 grammi di marijuana nascosti in un barattolo all’interno di una credenza in cucina, oltre a due bilancini di precisione, un coltello con tracce di, materiale per il confezionamento e un paio di manette prive di matricola.