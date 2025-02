Romadailynews.it - Roma: aggredisce guardia giurata e agenti in pronto soccorso Umberto I, arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è statoper minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito unaall’interno deldel policlinicoI a, per poi attaccare glidella polizia dell’ospedale.L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 di ieri mattina, quando ildi origine tunisina è entrato in escandescenza per motivi ancora da chiarire. Glidel commissariato Sant’Ippolito della polizia di Stato sono intervenuti sul posto, bloccando e arrestando l’uomo.Il commissariato Università sta indagando sulla vicenda.(RED)