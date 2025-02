Ilgiorno.it - Rogo da canna fumaria: i pompieri evitano il peggio

C’è il malfunzionamento dellaall’origine dell’incendio sviluppatosi sul tetto di appartamento di uno stabile di via Roma nel quale vivono due coniugi. Il fatto è accaduto attorno alle 13.30 di ieri. A raccontare com’è andata è il sindaco del paese cremasco, Valter Raimondi, uno dei primi ad arrivare sul posto. "In casa c’era solo la proprietaria mentre il marito in quel momento era fuori. Anche la donna si stava preparando a uscire, quando ha cominciato a notare alcune scintille. Mentre cercava di capire da dove arrivassero, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, sospettando subito che qualcosa non funzionasse nel camino". Ihanno fatto arrivare anche un’autoscala, mezzo non in dotazione della caserma di Crema. Con questa sono arrivati sul tetto dell’abitazione e da lì hanno cominciato l’opera di spegnimento delle fiamme che avevano interessato parte della struttura.