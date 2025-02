Romadailynews.it - Rock in Roma 2025: Lucio Corsi live il 21 giugno 2025 all’Ippodromo delle Capannelle

Apertura porte: h 18:00Inizio concerto: h 21:45Prezzi dei biglietti:PIT: € 33,91 + € 5,09 DP = € 39,00POSTO UNICO: € 25,22 + 3,78 DP = € 29,00Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 21 febbraiosuin.com e su ticketone.itAin, dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, arriva l’artista rivelazione di questo, in concerto il 21.I biglietti sono disponibili da oggi, venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 14:00 suin.com e su ticketone.it.La data ainrientra nel suo tour estivo “Ippodromi” e segue il “Club Tour”, in partenza il 13 aprile, che ha registrato il tutto esaurito nei clubprincipali città italiane.