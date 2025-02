Ilrestodelcarlino.it - Rock al Bar Teatro. E al Barlume ci sono i The Cannons

Sabatoal Bardi Villa Potenza (Macerata) e reggae aldi Montecassiano. Domani, alle 22, sul palco saliranno gli Sharp n’ Loud, aprendo la strada a Chris Catena’sCity Tribe. Chris Catena, cantante romano con una carriera ricca di collaborazioni di prestigio (Pavic, Kee Marcello, Vitalij Kupprij, Mountain of Power, Over Drive). Aldi Montecassiano invece arrivano i The: dalle 22.30 ad accendere l’atmosfera sarà la band marchigiana che rende omaggio a Bob Marley. "Una serata perfetta per chi vuole ballare, lasciandosi cullare dalle melodie immortali di Marley, tra positività e ritmi che riportano direttamente alle spiagge caraibiche – spiegano gli organizzatori -. La band è composta da Francesco Bigoni, Jacopo Ilari, Valerio Ricci, Fabio Andrenacci e Michele Lelli.