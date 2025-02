Robotica ecco il nuovo bando Corob | 135mila euro per startup e Pmi

Leggi su Ildenaro.it

È online la seconda call(Cooperative Robotics Powered by AI and DATA for Flexible Production Cells) per progetti diper processi di produzione basati sulla saldatura, con scadenza per le candidature fissata al 21 marzo 2025.Lo scopo delè integrare e testare soluzioni innovative nel quadro del progetto, per migliorare l’efficienza e la flessibilità dei processi di produzione utilizzando un sistema multi-robot cooperativo alimentato da tecniche di ispezione, monitoraggio, controllo e Intelligenza Artificiale.Nello specifico, ilcerca soluzioni di tecnologie innovative da integrare e validare in prodotti dei casi d’uso del progetto, e intende finanziare 2 fornitori di tecnologie.Possono candidarsi ale PMI provenienti dai Paesi membri UE e associati a Horizonpe in modalità singola.