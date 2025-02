Bergamonews.it - Road to 26 Trophy: oro per Ghilardi-Ambrosini, Memola d’argento

Si è svolta al Mediolanum Forum di Assago la gara di pattinaggio di figura “to 26”, un test event pre olimpico per attestare la struttura e l’organizzazione per l’importante evento dell’anno prossimo. Anche in questa occasione gli atleti che gravitano sulle piste gestite dalla società bergamasca Icelab hanno dato lustro alla nostra nazione inanellando risultati di prestigio, ad iniziare dalla coppia formata dalla venticinquenne bergamasca di Pedrengo, Rebecca, che col partner Filippoconquistato il gradino più alto del podio.Sempre molto armoniosi e coreografici nell’esecuzione dei loro programmi sulla musica del tango di Roxanne (per lo short) e Dracula (per il programma libero) hanno avuto ancora problemi sui salti in parallelo che in questa stagione li penalizzano soprattutto in ambito tecnico.