Rivelazione di segreto sul caso Cospito | Delmastro condannato Meloni lo blinda

“Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto”. Sono le prime parole – per nulla sorprendenti – pronunciate dal sottosegretario Andreadopo la condanna a otto mesi con l’interdizione di un anno dai pubblici uffici inflittagli ieri dal Tribunale di Roma. L’esponente di Fdi era accusato didid’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo, detenuto al 41 Bis.I giudici hanno riconosciuto ale attenuanti generiche e la sospensione della pena. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd (Serracchiani, Verini, Lai e Orlando).La procura aveva chiesto l’assoluzioneUna sentenza di condanna arrivata nonostante i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito avessero chiesto l’assoluzione, perché, per la procura, sarebbe mancato l’elemento soggettivo del reato.