Rivelazione del segreto di Pulcinella

Da ieri nel codice penale c'è il nuovo reato di «deldi». Gli otto mesi ad Andrea Delmastro dopo la richiesta di assoluzione dei pm resuscitano l'idiomatismo italiano che indica unche non è più tale. In questo caso il reato didiè perfino reiterato. Primo:diè che le toghe rosse abbiano ricominciato la campagna giudiziaria contro il governo Meloni come ci avevano abituati i ben più cazzuti «padri» con Berlusconi. Secondo: è undiche se pubblichi le chat private di un partito, dei suoi parlamentari e di un premier oppure ti infiltri per mesi dentro Fratelli d'Italia per riprendere le riunioni di nascosto non ti succede niente, ma se dici a un parlamentare che il Pd è andato a trovare in carcere Cospito e un mafioso, per il reato di lesa maestà del partito intoccabile ti becchi otto mesi.