Riuscirà l’Europa a sopravvivere a Trump?

l’umanità, ein particolare, aa Donald? Saremo in grado di tirar fuori quell’orgoglio, quella passione politica e civile, quella dignità e quel senso di appartenenza che soli potrebbero consentirci di far fronte a un personaggio del genere? Stando alle prime mosse della nuova commissione von der Leyen, si direbbe di no. GermaniaNon che ci aspettassimo granché, ma vien da piangere nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti e Putin trattano sulla fine della guerra in Ucraina e l’Alta rappresentante della Politica estera dell’Unione Europea, l’estone Kaja Kallas, manifesta il proprio disappunto in nome di un bellicismo dai contorni grotteschi. Così come vien da piangere quando sentiamo i proclami guerreschi di una Nato, ora guidata dell’olandese Rutte, che da alleanza difensiva sembra essersi trasformata nel parco giochi di tutti i guerrafondai del pianeta.