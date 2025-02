Bubinoblog - RITORNO A LAS SABINAS: LA NUOVA SOAP DELL’ESTATE DI RAI1 ARRIVA DALLA SPAGNA

a Las” verso il pomeriggio estivo di. Niente Turchia, la Rai ha messo gli occhi sulla serie spagnola di Disney+ come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore”.Creata da Eulàlia Carrillo per Disney+, è la prima serie daytime spagnola prodotta per una piattaforma di streaming. Ha debuttato su Disney+ lo scorso 11 ottobre e si è conclusa il 10 gennaio.Il blog di Davide Maggio svela che la Rai sta trattando i diritti di “Regreso a Las”. La telenovela si compone di 70 episodi ed è quindi perfettamente adatta per una emissione estiva di pochi mesi.Dopo molti anni di lontananza, le sorelle Molina tornano nella loro città natale per affrontare i problemi di salute del padre. Il lorosignifica una riunione con le vite, gli amori e i segreti che hanno cercato di dimenticare.