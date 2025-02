Ilrestodelcarlino.it - Ritmo e lavoro di squadra. Workshop per prof e alunni

‘A carnevale ogni battito vale’, è il titolo dell’interessantedi Body Percussion che si terrà stasera a partire dalle ore 18 all’auditorium Santa Caterina di Orciano, nella centralissima piazza Garibaldi. Si tratta di un viaggio musicale e ludico per docenti e ragazzi, rientrante nella rassegna di incontri formativi ‘Paesaggi Sonori’ promossa dall’associazione ‘Arcadia’, in collaborazione con il centro studio ‘Labo’ e il network ‘Bobina’, e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Terre Roveresche. Protagonisti saranno il musicista e conduttore Giorgio Caselli e la cantautrice e insegnante bilingue Eleonora Fiorani, i quali guideranno i partecipanti verso la conoscenza della Body Percussion. Uno strumento che aiuta ragazzi e docenti a sperimentare direttamente sul proprio corpo elementi musicali come la pulsazione, ilo la metrica delle parole.