Lanotiziagiornale.it - “Ritirare completamente gli Stati Uniti dalle Nazioni Unite”. I senatori repubblicani presentano una legge per abbandonare l’Onu

Dopo le bordate di Donald Trump all’intera comunità internazionale, scendono in campo anche i, che hanno presentato una proposta dipergli. Lo siin un documento ufficiale pubblicato sul sito di uno dei promotori dell’iniziativa, il senatore Mike Lee.“gli”. Iunaper“Il senatore Mike Lee ha presentato il Disengaging Entirely from thed Nations Debacle (DEFUND) Act, che prevede il completo ritiro deglidal. Questa legislazione affronta gravi questioni relative alla sovranità nazionale e alla responsabilità fiscale, che hanno a lungo caratterizzato il coinvolgimento degli USA nel”, sinel documento.