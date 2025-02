Ilgiorno.it - Risse e aggressioni fra Como e Cantù: disposti nove provvedimenti di allontanamento

, 21 febbraio 2025 – Dopo le treche si sono verificate nelle ultime settimane a, il questore Marco Calì ha emesso 9diurbano nei confronti dei responsabili che sono stati successivamente identificati. I primi due episodi sono avvenuti in piazza Volta. Il 18 gennaio tre giovani armati di coltello avevano aggredito il dipendente di un esercizio commerciale della zona. Per un comasco di 23 anni è stato emesso un Dacur che gli impedisce di frequentare un determinato perimetro del centro storico per almeno due anni, per un altro coetaneo e per un ventunenne diè scattato un foglio di via daper un periodo di due anni. L’8 febbraio sempre in piazza Volta due uomini e una donna avevano aggredito un turista straniero, utilizzando una bottiglia di vetro come arma.