Ripresa debole e industria in crisi: nuovo allarme di Confindustria

Appena una settimana fa Confha lanciato unsugli effetti nefasti che i dazi americani potrebbero avere sul nostro sistema produttivo. Ora ne lancia un altro più generale sulla situazione economica del Paese che vede un’sempre più in affanno – ventitré mesi di calo consecutivi della produzionele fanno fame – e lascia intravedere unasempre più stentata.L’Istat conferma che a gennaio l’inflazione rialza la testaE questo mentre l’Istat comunica che a gennaio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare.L’accelerazione tendenziale è prevalentemente dovuta all’aumento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,5%), ma anche all’attenuarsi della flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e alla lieve accelerazione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%).