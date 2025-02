Dayitalianews.com - Riposto, controlli e sanzioni del NAS e del NIL in una mensa scolastica

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri della Stazione di, con il supporto del N.A.S. e del N.I.L. di Catania, hanno ispezionato unadi una scuola statale del paese, contestando all’amministratore dell’azienda, un 72enne catanese,amministrative per un totale di quasi 6.000 euro e, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria per mancata sottoposizione alla sorveglianza sanitaria di 4 lavoratori.Le violazioni rilevate, hanno riguardato carenze igienico-sanitarie dei locali dove venivano preparati i pasti per gli alunni, oltre alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP, un protocollo che serve a prevenire rischi come contaminazioni o conservazione impropria dei cibi, e rappresenta una garanzia essenziale per la sicurezza dei consumatori. Per quanto riguarda le condizioni igieniche non conformi alla normativa vigente, gli investigatori hanno trovato residui di utilizzo giornaliero non adeguatamente rimossi nelle aree di preparazione e conservazione degli alimenti, pulizia insufficiente delle superfici di lavoro e delle attrezzature, nonché una gestione non ottimale della manutenzione di frigoriferi e congelatori, fondamentali per garantire il rispetto delle temperature di conservazione dei cibi.