Rimini orfano del suo capitano. Ma con l’Arezzo manca anche il vice

Potrebbe non dover saltare soltanto la gara di lunedì sera controil portiere edel, Simone Colombi. Il guaio muscolare che ha stoppato il numero uno nella seconda parte di gara contro la Spal verrà valutato con attenzione nelle prossime ore, ma ancora più di qualche giorno di riposo pare inevitabile. Una tegola non da poco per i biancorossi considerando che fermo ai box c’èil suo secondo Leonardo Vitali. Il portiere di Città di Castello si è fermato, invece, nella gara di Coppa Italia contro il Trapani. Un colpo ricevuto da un avversario più duro del previsto.se Vitali ormai è in via di guarigione e potrebbe torna a disposizione di mister Buscè per i novanta minuti che ilgiocherà, dopo il match con, in casa della Pianese. Per ora la porta è aperta per Luca Ferretti, il numero uno che i tifosi biancorossi hanno imparato a conoscere proprio domenica scorsa a Ferrara, quando ha preso il posto di Colombi nell’ultima parte del match.