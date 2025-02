Anteprima24.it - Riforma Corti di Giustizia Tributarie, Avellino rischia l’accorpamento a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutidi perdere la propria sede di Corte diTributaria. Nel piano del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è previsto, ad oggi,. Una decisione che, secondo Mario Lariccia, presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di, appare illogica e penalizzante per il capoluogo irpino. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è, infatti, pronto a tagliare 64 delle 103diTributaria. Una revisione che vedrebbeunica sede campana cancellata in un’ottica di semplificazione per accorpamento del 62% dei tribunali abilitati a trattare i ricorsi tributari di I grado, che nella fase successiva di giudizio passano a Napoli o alla sezione staccata del capoluogo regionale a Salerno.