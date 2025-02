Tarantinitime.it - Rifiuti interrati a Fragagnano, scoperta discarica abusiva

Tarantini Time QuotidianoIn data 5 febbraio 2025, nelle province di Bari, Taranto, Trani/Barletta, Brindisi, Caserta, Napoli, Avellino, Cosenza, Matera, Campobasso, Viterbo e Potenza, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli avevano dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di nr. 9 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di, impedimento al controllo e gestione illecita die al sequestro di beni mobili e immobili per circa 1.000.000,00 di euro. L’ordinanza cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, a seguito dell’esito degli interrogatori preventivi ex articolo 291 comma 1 quater c.