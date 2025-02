Romadailynews.it - Rifiuti: “Ama il tuo quartiere”, sabato e domenica raccolta ingombranti in 5 municipi di Roma

Leggi su Romadailynews.it

Il prossimo fine settimana,22 e23 Febbraio, si terrà aun nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo– Giornate del Riciclo”. Ama, in collaborazione con il Tgr Lazio Rai, organizzerà unastraordinaria gratuita di, elettronici e speciali. Quest’anno, l’evento è stato potenziato con un aumento degli eventi in programma per tutto il fine settimana.Saranno disponibili complessivamente 18 postazioni diper i cittadinini, come comunicato da Ama. Per individuare l’ecostazione più vicina e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il portale www.ama.it e il canale whatsapp Ama (www.ama.it/whatsapp/). I Centri difissi saranno aperti regolarmente entrambi i giorni.