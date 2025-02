Secoloditalia.it - Rider licenziati con una mail, Mancini (Ugl): “Servono maggiori tutele, sistema distorto”

La piattaforma Stuart cessa i servizi di delivery in Italia e qualche giorno fa ha licenziato icon una “semplice”. Ancora da verificare eventuale buona uscita e quant’altro, ma la strada sembra tutta in salita. In proposito, abbiamo sentito il Segretario Nazionale di Ugl, Gianluca.In qualità di Segretario Nazionale Ugl, come commenta la vicenda di Stuart e del licenziamento dei colleghi?Come segretario nazionale Ugl, commento questa notizia con amarezza, perché ovviamente i colleghi di Milano perdono un’opportunità di lavoro e dunque, quando accadono questi eventi c’è sempre da porsi dei quesiti e analizzare la situazione, e in primis tutelare i diritti deidi Stuart.Stuart ora, Uber prima. Quali affinità e come potere essere utili voi come Ugl?Le affinità tra le due piattaforme ci sono in quanto entrambi vanno via dall’Italia perché non è redditizia la loro fetta di mercato e quindi vanno ad investire probabilmente nei mercati più floridi per loro.