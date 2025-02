Puntomagazine.it - Ricercato in Brasile: arrestato uomo a Napoli per traffico illegale di stupefacenti

L’, evaso da un controllo, è stato bloccato dalla Polizia di Stato in Piazza Garibaldi e trasferito in carcere.Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne francese poiché destinatario di un mandato di arresto internazionale, emesso dalle autorità brasiliane, perinternazionale di. Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, hanno notato in Piazza Garibaldi un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra la gente nel chiaro tentativo di eludere il controllo.Pertanto, i poliziotti, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, lo hanno immediatamente raggiunto e controllato accertando il motivo del tentativo di fuga; difatti, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che nei confronti del prevenuto pendeva il provvedimento sopra citato.