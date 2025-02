Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, Conte è sicuro: la scelta è definitiva

calcio notizie – Per la sfida di domenica contro il Como, di fatto, Antonioha preso una.Dopo aver pareggiato 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio, di fatto, ilè pronto per un’altra trasferta molto impegnativa. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo domenica prossima in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas.Il team comasco, considerando il suo momento di forma, sarà un duro ostacolo da superare per il. Anche perché i partenopei vogliono tornare sicuramente al successo, considerando pure lo scontro diretto della settimana successiva allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per tale motivo, di fatto, Antonioha preso una decisione davvero importante.Como-, Spinazzola sarà titolare a sinistra: Antonioconferma il modulo 3-5-2Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, visto l’infortunio muscolare capitato quest’oggi a Pasquale Mazzocchi, il tecnico pugliese sarà infatti costretto a cambiare di nuovo in formazione.