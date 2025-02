Tvplay.it - Ribaltone improvviso in panchina, esonerato un ex Juve!

L’esonero è stato ufficializzato. L’expaga il rendimento deludente della squadra a corto di vittorie da oltre un meseIl mese di Febbraio è un crocevia fondamentale nell’annata di molte squadre, è il momento in cui ci si avvia alla parte finale della stagione, quella decisiva con i verdetti che stabiliranno se sia stata o meno positiva.inun ex! – Tvplay.it (Foto LaPresse)Non lo è stata, finora, per il Perugia. Il club umbro che in tanti ricorderanno protagonista in Serie A e Coppa Uefa negli anni della presidenza Gaucci, staziona in zona retrocessione nel girone B di Serie C. A 29 punti, gli stessi della Lucchese, il Perugia occupa l’ultimo posto utile per evitare i playout salvezza. Un piazzamento che stride con gli obiettivi di inizio stagione quando la compagine biancorossa era accreditata almeno per raggiungere i playoff, comunque distanti solo 5 punti.