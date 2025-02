Riapre il Giardino delle Cascate | un’oasi di pace nel quartiere Eur

Leggi su Funweek.it

Ilè tornato! Dopo un breve periodo di chiusura per manutenzione, dal 1° marzo potrai godere di questo splendido spazio verde nel cuore dell’EUR. E non è tutto: la palestra all’aperto è stata completamente rinnovata e pronta ad accoglierti per allenamenti immersi nella natura!LEGGI ANCHE —degli Aranci: la storia misteriosa conosciuta solo da pochi romani. Ecco cosa si nasconde dietro quell’alberoRoma non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come ilall’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti., dettagli e curiosità sul posto magicoLa realizzazione delrisale al 1961 ed è stato progettato dall’architetto Raffaele De Vico.