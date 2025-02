Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, la difesa traballa e Conte prepara la rivoluzione tattica per Como”

Leggi su Napolipiu.com

: “, lalaper”">Sette gol subiti nelle ultime cinque partite e tre rimonte consecutive incassate contro Roma, Udinese e Lazio hanno incrinato le certezze deldi Antonio. Il rendimento della, storicamente il punto di forza degli azzurri, sta attraversando un momento di crisi. L’ultimo clean sheet risale al 12 gennaio, nella sfida casalinga contro il Verona, e da allora ilha sempre subito almeno un gol a partita. Nonostante questo, la squadra partenopea resta la migliordella Serie A con 19 gol subiti in 25 giornate, ma le recenti difficoltà hanno già sottratto sei punti preziosi nella corsa allo scudetto.Come sottolinea Marco Azzi su, il calo difensivo non è da sottovalutare, soprattutto in un campionato così equilibrato.