Lanotiziagiornale.it - Report, le anticipazioni della puntata di domenica 23 febbraio: tutte le inchieste della settimana

Leggi su Lanotiziagiornale.it

torna in onda su Rai 323, alle 20.30, ripartendo dal caso di Michela Brambilla dopo l’inchiesta sulle presunte spese allegreonlus animalista Leidaa. Nellatrasmissione condotta da Sigfrido Ranucci si parlerà anche di Gianni Alemanno e di alcune delle grandi aziende pubbliche italiane.Il postinodi Luca Chianca Collaborazione Alessia MarziSabato 15il consiglio di amministrazione di Poste Italiane e quello di Cassa Depositi e Prestiti hanno formalizzato uno scambio di partecipazioni con cui Poste ha acquisito il 9,81 per cento di Tim. A settembre, invece, il Consiglio dei ministri ha approvato un’ulteriore privatizzazione di una quota di Poste Italiane posseduta dallo Stato. Ma che fine ha fatto la Posta che conosciamo noi tutti, quella del portalettere che suonava a casa per consegnare una raccomandata? Abbiamo girato tutto il Veneto e buona partepenisola per capirlo e ci siamo accorti che oggi anche in Poste Italiane il lavoro è cambiato.