Renzi trumpiano? A Miami sorpreso ad ascoltare ammirato il presidente Usa | È un tipo tosto

Gli interessi economici sono una cosa, le posizioni politiche un’altra. Ma fa un certo effetto, e forse procura all’interessato un certo imbarazzo, vedere la faccia compiaciuta di Matteomentre in prima fila ascolta il lungo discorso delUsa Donald Trump a. L’ex premier, fustigatore del leader tycoon, considerato una pericolosa minaccia per la democrazia del pianeta, si è trovato nelle scorse all’evento del Future Investment Initiative (Fii), il principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita, a. Qui ha assistito (estasiato) all’intervento del successore di Biden. E, colpo di scena, sarebbe stato sedotto dalla prestanza inaspettata dell’inquilino della Casa Bianca. Un’ora e venti di intervento, più trenta minuti di risposte alle domande dei giornliasti, restando sempre in piedi.