Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, la dirigenza ha già deciso: ecco l’obiettivo per l’estate. Svelati i piani del club bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, laha già: il piano delsul futuro del difensore portogheseNella rosa dellasono presenti quattro calciatori che non sono ancora di proprietà del. Si tratta di Kalulu (prestato dal Milan), Conceicao (dal Porto), Kolo Muani (dal PSG) e(dal Chelsea).Come riferito da La Gazzetta dello Sport, labianconera in caso di quarto posto in campionato oltre al riscatto di Conceicao punta ad acquistare il centrale francese e il difensore portoghese. Anche per, dunque, si tenterà la conferma: il classe 2003 ha già convinto.Leggi sunews24.com