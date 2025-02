Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, la strada verso la conferma si fa in salita: il Chelsea ha intenzione di fare questo con il difensore. Cosa può succedere

Renato Veiga Juve, la strada verso la conferma si fa in salita: il Chelsea ha intenzione di fare questo con il difensore. Cosa può succedere

di RedazionentusNews24, ilportoghese in prestito alla Vecchia Signora sembra essere orientatoun ritorno al: il club londinese ha questaIl calciomercatomonitora con attenzione la situazione legata a. Ilportoghese, in prestito tra le fila di Madama, è di proprietà delche avrebbe un'ben precisa con il lusitano.Stando a quanto evidenzia il portale britannico Trbfootball, i londinesi vorrebbero tenerlo alle proprie dipendenze per la prossima stagione. Da qui il motivo di non voler fissare una cifra per il riscatto del cartellino del numero 12 bianconero.