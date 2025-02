Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, trasformare una parola chiave in grande opportunità

Roma, 21 feb – “” sembra essere una delle paroledel dibattito politico europeo per il 2025. Esponenti di partiti di tutta Europa hanno inserito questo concetto nella propria agenda politica. Raccogliendo consensi anche tra i più giovani. Ma che cosa si intende con il concetto di? Qual è la sua portata e che cosa mira ad ottenere chi lo utilizza nel proprio lessico politico?Dalla Francia degli anni ’60 all’Europa di oggiIl termine, coniato e utilizzato per la prima volta dall’attivista identitario austriaco Martin Sellner, si riferisce al rimpatrio forzoso di tutti quegli immigrati irregolari la cui mancata integrazione è causa di problemi di ordine economico e sociale in molti paesi europei, e alla costruzione di meccanismi di incentivo al ritorno nei propri paesi d’origine di quegli immigrati, anche di seconda o terza generazione, i quali rifiutino ogni forma di integrazione nella nazione che li ospita.