Relazioni solide e durature? Ora c’è il percorso laico di preparazione alla vita a due

Essere coppia ai giorni nostri può risultare complesso. Per sostenere le nuove realtà famigliari, il Comune di Bergamo ha ideato undia due, pensato per le coppie che stanno per intraprendere una nuova fase della relazione. Il progetto è rivolto a chi ha già richiesto le pubblicazioni di matrimonio, a chi è sposato, unito civilmente o convivente da meno di tre anni.Gli incontri saranno guidati da Marzia Salini, coach professionista dal 2016, che descrive il suo ruolo così: “Immagino me stessa come un agente provocatore, capace di far vedere le cose in modo nuovo. I miei coachee mi dicono di vedersi in uno specchio che restituisce loro un’immagine migliore di sé”. Il, suddiviso in quattro incontri, affronta temi cruciali come la comunicazione, la gestione dei cambiamenti e la crescita personale all’interno della coppia.