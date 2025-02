Juventusnews24.com - Regolamento Campionato Nazionale Under 17, come funzionano le varie fasi e le possibili avversarie per la Juventus di Cioffi: i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria17, focus sulla competizione a 360 gradi:, funzionamento, situazione di classifica e: tutti isull’andamento della squadra diIldel17 di serie A e B prevede la suddivisione delle 40 squadre partecipanti in 3 gironi: 13 nei gironi A e C, 14 nel girone B. Attualmente la squadra di, la17 occupa la prima posizione nel girone A con 41 punti, seguono Torino e Genoa con 36 e 35. Nel gruppo B è l’Inter ad essere in testa con 44 punti, davanti a Udinese e Milan con 42 e 40 rispettivamente. Nel girone C, invece, la capolista è la Roma con 40 punti a parimerito con l’Empoli, rincorre il Napoli con 34.Le prime 2 di ogni girone accedono direttamente ai QUARTI DI FINALE.