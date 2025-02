Lapresse.it - Regno Unito, visti fino a tre anni per lavoratori e studenti da Ue

Iloffrirà un programma diper i giovani dell’Ue under 30 come parte delle trattative di revisione della Brexit.Cosa prevede il programma delSecondo il Times, che per primo rivela il progetto, l’accordo ‘in stile australiano’ consentirebbe a decine di migliaia di giovani cittadini dell’Unione europea di vivere e lavorare nelper un massimo di tre. Secondo un piano che sarà presentato dai negoziatori britci, decine di migliaia di persone potrebbero venire in Uk per vivere e lavorare per due, con la possibilità di un’estensione del visto di un anno. Lo schema di reciprocità consentirebbe poi ai giovani britci, di età compresa tra i 18 e i 30, un accesso simile ai Paesi dell’Unione Europea.