Regia la Carrarese in trasferta è Cenerentola

Per i tifosi superstiziosi, o per chi crede nel karma, nel destino o in chissà che cosa: tenetevi forte e toccate ferro; la Reggiana recentemente ha perso con avversarie che erano a digiuno da un po’, o che dovevano sfatare qualche tabù (vedi Salernitana, Sudtirol e Cittadella per dirne tre), e laha due dati, vedendo i numeri, che risaltano. I toscani non hanno mai vinto due partite di fila, non dando mai continuità ai successi, e fuori casa sono la peggior squadra di tutta la Serie B con soli 6 punti raccolti. Bene: lanell’ultimo turno ha battuto per 3-2 la Salernitana, e ora contro tutte le statistiche vorrà esultare per la seconda volta di fila e per di più fuori dalla Toscana, dove ha vinto una sola volta (a Frosinone per 1-0 il 5 ottobre). E allora la Reggiana dovrà esorcizzare anche questa statistica.