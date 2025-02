Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Carrarese: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre divise da un punto e che devono raggiungere la salvezza, per chi uscirà vincitore otterrà un bel vantaggio.si giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani hanno lasciato due punti pesanti a Frosinone che avrebbero permesso loro di allontanarsi dalla zona playout. La squadra di Viali è infatti quattordicesima con 29 punti ed una sola lunghezza di vantaggio sulle pericolanti. La vittoria casalinga contro la Salernitana ha permesso ai toscani di interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive, uscendo così dalla zona retrocessione e mettere nel mirino i play-off.