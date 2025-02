Tuttoandroid.net - Redmi Note 13: ora costa meno di 100€ con le Offerte di Carnevale di Xiaomi

Leggi su Tuttoandroid.net

Lo13 è in offerta: con le promo dello store ufficiale per, lo smartphone cala a 99 euro diventando un best buy. L'articolo13: oradicon ledidiproviene da TuttoAndroid.