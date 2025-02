Dilei.it - Red Canzian, testo e significato di Cuori a Tempo, l’inno di Milano Cortina 2026

Nell’attesa di poter tifare i nostri atleti e le nostre atlete a, i fan delle Olimpiadi e dello sport invernale possono gioire: è uscitoufficiale del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica verso l’apertura dei Giochi. Scopriamodel pezzo firmato da Reddi “”,diRedfirmaufficiale che accompagna la Fiamma Olimpica e Paralimpica per arrivare all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di. Il brano, che si intitola, è stato presentato per la prima volta sul palco del Teatro Ariston nel corso della la seconda serata del 75° Festival di Sanremo durante l’ingresso Carolina Kostner.Un pezzo che avvicina i gli ascoltatori all’atmosfera delle Olimpiadi invernali esprimendo passione e voglia di mettersi in gioco in atmosfere che solo i Giochi sanno regalare.