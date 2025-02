Ilgiorno.it - Recupero crediti porta-a-porta, il sistema si rivela efficace: servizi scolastici senza morosi

Codogno (Lodi) – In questa prima parte dell’anno scolastico 34 bambini sono stati a rischio di sospensione dai, compresa la mensa (una decina) tenuto conto che, ormai da tempo, il Comune fa valere la regola che la fruizione è subordinata al pagamento da parte dei genitori delle rette: anche quest’anno però la strategia ha funzionato visto che è stata messa in atto una ricerca a tappeto dei nuclei familiari, contattati tramite telefono, mail, raccomandate e messo comunale. Il risultato ha permesso di recuperare tutti gli insoluti e dare la possibilità ai bambini di continuare ad usufruire di tutti i. Per quanto riguarda l’erogazione dei pasti, in totale sono 811 gli alunni che si siedono ogni giorno attorno ai tavoli dei refettori delle scuole, 269 del plesso dell’infanzia e 542 delle primarie.