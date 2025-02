Sport.quotidiano.net - Recanatese. D’Angelo: "Serve maggiore attenzione»

Il Fossombrone, avversario delladopodomani, ci è stato fatto giustamente notare che non vince in casa da più di tre mesi: l’ultima affermazione al "Bonci" dei metaurensi, risale al 10 novembre scorso, calcisticamente una vita fa, quando hanno battuto la Fermana 2-0 con una doppietta del "solito" Casolla. Da quel momento tre pareggi e due sconfitte, un ruolino, a dir poco, sconfortante, a cui ha fatto da contraltare il cammino esterno dei biancoazzurri con le pesantissime vittorie di Isernia e di Termoli. Il notevole fieno in cascina immagazzinato in avvio di stagione ha comunque consentito di reggere il colpo ed affrontare quest’ultima parte di stagione con 34 punti già nel carniere che consentono di scendere in campo con un buon margine di serenità. Guai però soltanto ad ipotizzare un avversario "rilassato" e la parola d’ordine, in casa giallorossa, è mantenere elevato lo standard di concentrazione, cercando di evitare quelle amnesie che hanno costretto, contro l’Avezzano, ad affrontare un match di quasi assoluta sofferenza: "da un po’ di tempo purtroppo – ha detto il trequartista Massimo– ci complichiamo la vita da soli e questo è un punto da attenzionare perché comunque, nel corso del campionato, ci ha tolto molti punti.