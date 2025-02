Dilei.it - Re Carlo, la trasformazione per Camilla: a lei il romanticismo negato a Diana

Leggi su Dilei.it

Il matrimonio tra Ree Ladynon è stato felice. La cosa è nota al mondo e dopo il divorzio, gli scandali e la tragica morte dell’amatissima “Principessa triste”, l’attuale sovrano ha subito unasotto l’aspetto privato.Dalla descrizione che della loro unione ha fattoin passato, non si deduce di certo chesia un uomo romantico. Il discorso però è diverto con, anche perché diversi sono i sentimenti, chiaramente.IldiRenon è stato l’uomo più romantico al mondo. Lo ha precisato l’ex maggiordomo reale Paul Burrell. Nel corso del matrimonio con Ladymancavano certe attenzioni. Al tempo stesso, però, il sovrano ha imparato dal proprio passato e sta tentando di far meglio.Al tempo, sottolinea l’uomo, non sono mancati i tentativi.