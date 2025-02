Sport.quotidiano.net - Rbr col fiato sospeso per Robinson. Ma le strade potrebbero dividersi

Si dilatano i tempi per l’affaire Geralde l’idea di un cambio in corsa dell’americano non è affatto così lontana. Gli esami al quale è stato sottoposto il giocatore mercoledì, con annessi consulti da specialisti del settore, non hanno dato esiti definitivi per quanto riguarda i tempi di recupero. Per il play il lavoro è attualmente differenziato rispetto al resto del gruppo e l’ulteriore scadenza, a questo punto, è quella di domani. In programma un ulteriore controllo medico, con società e staff tecnico che, a seguire, avranno a disposizione una data di rientro indicativa. La sensazione è che perquella del 1° febbraio possa essere stata l’ultima apparizione in maglia RivieraBanca. Una gara di altissimo livello per lui in casa dell’Urania Milano: 28 punti (4/6 da due, 5/8 da tre e 5/5 ai liberi), 4 rimbalzi e 5 assist per 32 di valutazione.